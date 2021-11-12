Главой правительства Ульяновской области назначен Владимир Разумков

в Ульяновскую область Разумков перебрался из Удмуртии, где руководил Министерством промышленности и торговли. Фото: ulgov.ru

В Ульяновской области назначили нового главу правительства. Им стал Владимир Разумков, ранее занимавший пост министра экономического развития и промышленности. Исполнять обязанности главы ведомства теперь будет Николай Зонтов.

Владимир Разумков родился в Новосибирске, где после получения образования руководил несколькими предприятиями. Затем он перебрался в Ижевск, где работал замминистра экономики Удмуртии и главой Минпроторга региона. В Ульяновскую область Разумков прибыл в конце июня текущего года.