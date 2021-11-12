Банк «Открытие»: по итогам года инфляция в России составит 8-8,3%

Максим Петроневич, старший экономист аналитического управления «Открытие Research» банка «Открытие»:

«По оценкам «Открытие Research», уровень инфляции по итогам 2021 года составит 8-8,3% г/г, а в следующем году замедлится до 4-4,5%.

Мы считаем, что гиперинфляция – неконтролируемый и устойчивый высокий рост цен – маловероятна, поскольку нынешний рост цен во многом вызван не бесконтрольным увеличением наличных денег или ослаблением рубля. Всплеск инфляции происходит во всем в мире в результате продолжения роста мировых цен на сельхозпродукцию, сохранения дефицита электронных компонент и других дисбалансов, вызванных ограничениями на международное движение рабочей силы. Так, например, в США годовые темпы роста цен достигли уровня 6,1% – максимального с 1991 года.

Наблюдаемое в России с августа ускорение темпов инфляции на 0,94 п.п. с 0,17% до 1,11% м/м полностью вызвано ускорением роста цен на сезонную продукцию (его вклад в изменение роста цен можно оценить в 0,8 п.п.) и остальное продовольствие (его вклад составляет 0,14 п.п.). При этом стабильными остаются темпы роста цен других компонент инфляции – цен на непродовольственные товары и административно нерегулируемые услуги. Высокими – на уровне около 11% г/г – они остаются на непродовольственные товары длительного пользования, при этом рост цен на услуги и непродовольственные товары остается ниже целевого уровня регулятора (4% г/г)».

СПРАВКА

Банк «Открытие» входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. «Открытие» развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. Дочерние компании банка занимают лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: страховые компании «Росгосстрах» и «Росгосстрах Жизнь», «Открытие Брокер», Управляющая компания «Открытие», «НПФ Открытие», АО «Балтийский лизинг», ООО «Открытый лизинг», ООО «Открытие Факторинг», «РГС Банк», АО «Таможенная карта». Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА («АА(RU)»), Эксперт РА («ruAA») и НКР («АA+.ru»), а также международными агентствами Fitch («BB+») и Moody’s («Ba2»). Стратегия развития банка предусматривает увеличение скорости, повышение качества обслуживания клиентов, а также реализацию передовых финтех-идей.