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Общество12 ноября 2021 10:12

Росгвардеец, заступившийся за посетителя кафе без QR-кода, лишился работы

Татарстанцы решили помочь мужчине и собрали порядка 295 тысяч рублей.
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
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Инцидент, после которого нижнекамец остался без работы, произошел в конце октября.

Инцидент, после которого нижнекамец остался без работы, произошел в конце октября.

Фото: pixabay.com

Стало известно, что нижнекамский росгвардеец, заступившийся за посетителей кафе без QR-кодов о вакцинации, уволился по собственному желанию. Татарстанцы решили помочь безработному в данный момент мужчине и собрали для него около 295 тысяч рублей, сообщила на своей странице скандально известная многодетная мать из Набережных Челнов Агина Алтынбаева, выступающая против ряда антиковидных мер.

- Мы гордимся им, что он не пошел против людей и не продолжил исполнять незаконные приказы и указы начальства, - написала женщина

Напомним, инцидент, после которого нижнекамец остался без работы, произошел в конце октября. Сотрудники одного из местных кафе вызвали Росгвардию, потому что один из посетителей требовал обслужить его без сертификата о вакцинации. Прибывший сотрудник вневедомственной охраны встал на сторону нарушителя.