Росгвардеец, заступившийся за посетителя кафе без QR-кода, лишился работы

Инцидент, после которого нижнекамец остался без работы, произошел в конце октября. Фото: pixabay.com

Стало известно, что нижнекамский росгвардеец, заступившийся за посетителей кафе без QR-кодов о вакцинации, уволился по собственному желанию. Татарстанцы решили помочь безработному в данный момент мужчине и собрали для него около 295 тысяч рублей, сообщила на своей странице скандально известная многодетная мать из Набережных Челнов Агина Алтынбаева, выступающая против ряда антиковидных мер.

- Мы гордимся им, что он не пошел против людей и не продолжил исполнять незаконные приказы и указы начальства, - написала женщина

Напомним, инцидент, после которого нижнекамец остался без работы, произошел в конце октября. Сотрудники одного из местных кафе вызвали Росгвардию, потому что один из посетителей требовал обслужить его без сертификата о вакцинации. Прибывший сотрудник вневедомственной охраны встал на сторону нарушителя.