В Татарстане в поселке для многодетных семей Подсолнухи запустили движение по новой дороге

Дорогу намеревались открыть еще в сентябре текущего года, однако сроки строительства сдвинулись Фото: Алексей БУЛАТОВ

В поселке для многодетных семей Подсолнухи, расположенном в Тукаевском районе Татарстана, убрали ограничительные плиты и открыли проезд по новой дороге. На участке продолжаются работы по обеспечению безопасности и благоустройству. Официальное открытие еще не состоялось. Сообщает портал Chelny-biz.ru.

Дорогу намеревались открыть еще в сентябре текущего года, однако сроки строительства сдвинулись. Тогда Тукаевскому району было выделено 120 миллионов рублей. Средства были потрачены на дополнительный верхний слой асфальта и дорожную инфраструктуру. Подрядчик должен был закончить всю работу до конца октября, но этого не произошло. Власти Тукаевского района добились отсрочки до 1 сентября 2022 года.

В настоящее время на участке идет строительство въездов на улицы поселка, укладка щебня на обочинах, установка 10 остановочных павильонов. Кроме этого, вдоль дороги установят дорожные знаки, сделают тротуар и освещение. На проезжей части нанесут разметку. Подрядчик планирует завершить все работы и сдать объект до конца текущего года.