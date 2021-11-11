«Безопасно и вкусно»: татарстанцы вдвое чаще стали заказывать фермерские продукты через Свое Родное

Количество покупателей фермерских продуктов в Татарстане через приложение Россельхозбанка Свое Родное увеличилось в 2 раза с начала 2021 года. При этом каждый месяц число покупок на данном маркетплейсе увеличивается в среднем на 17 %. С начала года средний чек на площадке вырос на 400 рублей. Растет и количество товаров в заказе, в среднем для Казани оно составляет - 7 позиций в заказе, в районах республики - 3 позиции в заказе.

Самыми популярными продуктами среди тех, которые покупают татарстанцы через приложение Свое Родное от Россельхозбанка, являются сыры, мясо птицы и полуфабрикаты.

Большой популярностью среди покупателей пользуется продукция фермеров Зеленодольского, Лаишевского, Алексеевского, Буинского, Нижнекамского районов.

- За время пандемии мир изменился, и он уже не будет прежним. Снова вводят новые ограничения, которые помогут сократить факты инфицирования. Чтобы люди не чувствовали себя в изоляции и могли пользоваться плюсами привычной жизни, на подмогу приходят электронные площадки – маркетплейсы. Благодаря им можно не только избежать физического присутствия, но и приобрести поистине высококачественную фермерскую продукцию, которую доставят прямо по адресу. Теперь эта наша реальность. Безопасно и вкусно, - отметила директор Татарстанского регионального филиала Россельхозбанка Ляля Кудерметова.

СПРАВКА

АО «Россельхозбанк» – основа национальной кредитно-финансовой системы обслуживания агропромышленного комплекса России. Банк создан в 2000 году и сегодня является ключевым кредитором АПК страны, входит в число самых крупных и устойчивых банков по размеру активов и капитала, а также в число лидеров рейтинга надежности крупнейших российских банков.