Власти Татарстана возложили ответственность за введение системы QR-кодов для студентов на сами вузы

Руководитель пресс-службы президента Татарстана заявила, что руководители вузов на своих участках должны обеспечить безопасность и соблюдение всех антиковидных мер Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Ответственность за введение системы QR-кодов для студентов лежит на руководстве учебных заведений. Вузы должны быть заинтересованы в обеспечении антиковидной безопасности на своей территории. Такое мнение правительства Татарстана выразила руководитель пресс-службы главы региона Лилия Галимова.

Она признала, что предложение президента Татарстана Рустама Минниханова о допуске на очные занятия в вузах только студентов с QR-кодами носит лишь рекомендательный характер. Однако Галимова заявила, что учебным заведениям не стоит ждать дополнительных распоряжений от властей республики. По ее словам, чувство собственной ответственности должно быть у всех, в том числе и у руководителей вузов.

Лилия Галимова отметила, что студенческий и преподавательский состав учреждений образования – это огромное количество людей. Руководители вузов на своих участках должны обеспечить безопасность и соблюдение всех антиковидных мер.

Напомним, ранее «Комсомолка» писала, что в Татарстане студентов на учебу будут пускать только по QR-коду, равно как и пассажиров в общественный транспорт.