За сутки в Татарстане выявили 249 новых случаев заражения коронавирусом

Госпитализация понадобилась 72 зараженным. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В республике за минувшие сутки было зарегистрировано 249 новых случаев коронавируса, три из них являются завозными, а 246 – контактными, госпитализация понадобилась 72 зараженным, остальные – 177 пациентов, будут лечиться на дому, сообщил 11 ноября Минздрав Татарстана.

Стоит отметить, что за эти сутки подавляющее большинство новых случаев было выявлено в Казани – 168 зараженных, а также в Набережных Челнах – 23 зараженных.

Всего с начала пандемии в Татарстане короанвирус обнаружили у 33 147 человек, 26 429 из них в том числе 188 человек за прошедшие сутки, смогли выздороветь, а 1 089 скончались в результате болезни.