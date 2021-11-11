За последние 10 дней в общественном транспорте Казани выявили более 3,9 тысяч пассажиров без медицинских масок

За время проверок осмотрено 2 600 единиц общественного транспорта.
Фото: Олег ЗОЛОТО
С 1 по 10 ноября в общественном транспорте Казани проходили проверки соблюдения масочного режима. За 10 дней в столице Татарстана выявили 3 942 пассажира нарушивших этот режим. Сообщает городской комитет по транспорту.
Сотрудники комитета и контрольно-ревизорские службы перевозчиков провели рейды на 61 контрольной точке - в автобусах, трамваях, троллейбусах и метро.
За время проверок было осмотрено 2 600 единиц общественного транспорта.