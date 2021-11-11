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Общество11 ноября 2021 14:48

За последние 10 дней в общественном транспорте Казани выявили более 3,9 тысяч пассажиров без медицинских масок

Проверяющие работали на 61 контрольной точке
Регина ШИГАБЕТДИНОВА
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За время проверок осмотрено 2 600 единиц общественного транспорта.

За время проверок осмотрено 2 600 единиц общественного транспорта.

Фото: Олег ЗОЛОТО

С 1 по 10 ноября в общественном транспорте Казани проходили проверки соблюдения масочного режима. За 10 дней в столице Татарстана выявили 3 942 пассажира нарушивших этот режим. Сообщает городской комитет по транспорту.

Сотрудники комитета и контрольно-ревизорские службы перевозчиков провели рейды на 61 контрольной точке - в автобусах, трамваях, троллейбусах и метро.

За время проверок было осмотрено 2 600 единиц общественного транспорта.