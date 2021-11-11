В Казани официально утверждены названия кладбищ города

Названия кладбищ утверждаются в соответствии с двумя федеральными законами Фото: Андрей АБРАМОВ

Руководство Казани утвердило наименования кладбищ города. На территории столицы Татарстана их всего 30. Об этом стало известно из сборника документов городской мэрии.

Наименования кладбищ утверждаются на основании федеральных законов «О погребении и похоронном деле» и «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

Так, в список утвержденных названий кладбищ города вошли «Арское», «Архангельское», «Архиерейское», «Борисоглебское», «Бишбалта», «Вознесенское», «Дербышенское», «Залесное», «Кадышевское» и «Киндери».

Перечень дополнили кладбища «Константиновское», «Красная Горка», «Мирное», «Давликеевское», «Мусульманское вероисповедальное», «Нагорное», «Новососновское», «Ново-Татарское», «Окольное» и «Отарское».

Также власти города утвердили такие названия кладбищ Казани, как «Победиловское», «Савиновское», «Салмачи» (мусульманское), «Салмачи» (православное), «Самосыровское», «Сухорецкое», «Царицынское», «Чебаксинское», «Юдинское» и «Юдино – Карьер».