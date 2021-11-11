Банк «Открытие» предлагает новый «Кредит 5,9% каждому»

Банк «Открытие»

Банк «Открытие» запустил новый продукт для розничных клиентов — потребительский «Кредит 5,9% каждому». Теперь для всех заемщиков действует единая ставка 5,9% годовых в течение всего срока кредитования.

Новый кредит можно оформить на сумму от 50 000 до 5 000 000 рублей, сроком от 2 до 5 лет, возможно досрочное погашение без комиссии. Получить деньги можно на любые цели, в том числе для рефинансирования действующих кредитов. Рефинансирование доступно сразу для нескольких кредитов, что позволит клиенту существенно уменьшить долговую нагрузку и размер ежемесячных платежей.

С «Кредитом 5,9% каждому» заемщик получает бесплатную дебетовую карту Opencard, расплачиваясь которой накапливает кешбэк и получаем возможность компенсировать им часть процентов по кредиту или вернуть стоимость покупки.

Подать заявку на кредит можно в любом отделении банка «Открытие» либо онлайн — на сайте open.ru, а также в мобильном приложении или интернет-банке «Открытия». При принятии решения по заявке банк учитывает все доходы заемщика и может увеличить одобренную сумму кредита, если клиент укажет дополнительные источники заработка. Подтверждать дополнительный доход документами не требуется.

Для получения кредита не обязательно приходить в отделение банка — дебетовая карта с начисленной суммой кредита может быть доставлена в любое удобное заемщику место.

Оформить кредит или рефинансирование, а также ознакомиться с полными условиями можно на сайте банка.

СПРАВКА

Банк «Открытие» входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. «Открытие» развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. Дочерние компании банка занимают лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: страховые компании «Росгосстрах» и «Росгосстрах Жизнь», «Открытие Брокер», Управляющая компания «Открытие», «НПФ Открытие», АО «Балтийский лизинг», ООО «Открытый лизинг», ООО «Открытие Факторинг», «РГС Банк», АО «Таможенная карта». Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА («АА(RU)»), Эксперт РА («ruAA») и НКР («АA+.ru»), а также международными агентствами Fitch («BB+») и Moody’s («Ba2»). Стратегия развития банка предусматривает увеличение скорости, повышение качества обслуживания клиентов, а также реализацию передовых финтех-идей.