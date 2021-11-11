В Татарстане зарезервированы еще 400 участков под строительство М7

На зарезервированных участках нельзя проводить мелиоративные работы, строить пруды или другие водные объекты Фото: Алексей БУЛАТОВ

Под строительство трассы М7 Кабмин Татарстана взял в резерв еще свыше 400 земельных участков. Они находятся в Мензелинском и Тукаевском районах республики. Соответствующее постановление опубликовано на портале правовой информации.

Участки входят в проект скоростной магистрали М12, частью которого станет М7. В рамках проекта на территории региона будут достроены и реконструированы по 90 километров дороги.

Теперь права собственников на зарезервированных участках частично ограничены. На них нельзя проводить мелиоративные работы, строить пруды или другие водные объекты.