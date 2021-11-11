В Казани за 150 миллионов рублей обновят театр кукол «Экият»

По документам, на объекте запланированы не только ремонтные работы, но и приобретение оборудования, мебели и инвентаря. Фото: puppet-show.ru

В Казани в театре кукол «Экият» проведут капитальный ремонт за 150,4 миллиона рублей. Обновление здания финансируется из средств бюджета республики. Тендер с такими данными опубликован на сайте госзакупок.

По документам, на объекте запланированы не только ремонтные работы, но и приобретение оборудования, мебели и инвентаря. В частности, на оборудование из общей суммы заложено 5,8 миллиона рублей.

Обновление планируется провести в течение 4,5 месяца. За это время подрядчик должен восстановить облицовку уличных лестниц, брусчатку и систему водоотведения, отремонтировать фасад и провести отделочные работы. Также в техзадание вошли замена оконных и дверных блоков, обновление кровли, замена систем электроснабжения, пожарной сигнализации, слаботочных сетей и вентиляции.