За прошедшие сутки в Татарстане подтвердили еще 11 случаев смерти от COVID-19

Таким образом, число летальных исходов в регионе возросло до 1089. Фото: Иван МАКЕЕВ

10 ноября Минздрав Татарстана сообщил еще о 11 смертях от коронавируса в республике.

- Причины смерти установлены в результате патологоанатомической экспертизы. Вирус идентифицирован, - заявили в ведомстве.

Очередными жертвами инфекции стали шесть мужчин в возрасте 92, 67, 85, 78, 68 и 74 лет, а также пять женщин в возрасте 79, 51, 66, 71 и 80 лет.

Таким образом, число летальных исходов в регионе возросло до 1089.