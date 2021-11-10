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Здоровье10 ноября 2021 18:45

За прошедшие сутки в Татарстане подтвердили еще 11 случаев смерти от COVID-19

Очередными жертвами инфекции в республике стали шесть мужчин и пять женщин
Инзиля ШАКИРОВА
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Таким образом, число летальных исходов в регионе возросло до 1089.

Таким образом, число летальных исходов в регионе возросло до 1089.

Фото: Иван МАКЕЕВ

10 ноября Минздрав Татарстана сообщил еще о 11 смертях от коронавируса в республике.

- Причины смерти установлены в результате патологоанатомической экспертизы. Вирус идентифицирован, - заявили в ведомстве.

Очередными жертвами инфекции стали шесть мужчин в возрасте 92, 67, 85, 78, 68 и 74 лет, а также пять женщин в возрасте 79, 51, 66, 71 и 80 лет.

Таким образом, число летальных исходов в регионе возросло до 1089.