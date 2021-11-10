В Казани появится первая библиотека с концертным залом

В обновленном виде библиотека сможет принять читателей весной 2022 года. Фото: metshin.ru

В эту среду, 10 ноября, мэр Казани Ильсур Метшин ознакомился с ходом капитального ремонта библиотеки №13 (ул. Мавлютова, 17б). После всех проведенных там работ она станет первой в городе, где есть свой концертный зал. В нем будут проводить литературно-музыкальные вечера, лекции и дискуссии.

В целом по проекту библиотеку поделят на две большие зоны – на тихую и шумную. Так, в первой из них оборудуют классические читальные залы и коворкинг, а во второй - помещения для групповой работы, мероприятий и настольных игр.

Еще одной изюминкой библиотеки №13 станет выставочно-экспозиционный зал, посвященный поэтессе, драматургу, публицисту, лауреату Государственной премии Татарстана имени Г.Тукая Гульшат Зайнашевой.

После осмотра ремонтируемого здания мэр Казани Ильсур Метшин поручил выделить из городского бюджета дополнительные 10 миллионов рублей для пополнения библиотечной сети столицы Татарстана классической зарубежной и русской литературой.

Отметим, что на данный момент в библиотеке №13, в частности, уже завершена реставрация фасада, штукатурные работы, проложены инженерные сети. После всех проведенных работ она сможет принять первых читателей весной 2022 года.