11 ноября в Татарстане ожидается метель и гололедица

Метель будет проявлять себя до субботы включительно. Фото: Олег ЗОЛОТО

С 18.00 10 ноября и до 18.00 11 ноября на территории республики местами ожидаются: кратковременная метель (днем) с ухудшением видимости до 1-2 километров, сильный ветер с порывами до 17 м/с, а также гололедица на дорогах (ночью и днем), предупреждает Гидрометцентр Татарстана.

Также, по его прогнозам, днем в четверг температура воздуха будет в пределах от 0 до -5 градусов. При этом в последующие пятницу и субботу будет немного теплее – от +1 до -4. Вот только сохранится метель, сильный ветер и местами на дорогах гололедица.