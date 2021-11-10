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Общество10 ноября 2021 16:15

11 ноября в Татарстане ожидается метель и гололедица

Во время ненастья видимость ухудшиться до 1-2 километров
Олег ЛУГОВОЙ
Олег ЛУГОВОЙ
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Метель будет проявлять себя до субботы включительно.

Метель будет проявлять себя до субботы включительно.

Фото: Олег ЗОЛОТО

С 18.00 10 ноября и до 18.00 11 ноября на территории республики местами ожидаются: кратковременная метель (днем) с ухудшением видимости до 1-2 километров, сильный ветер с порывами до 17 м/с, а также гололедица на дорогах (ночью и днем), предупреждает Гидрометцентр Татарстана.

Также, по его прогнозам, днем в четверг температура воздуха будет в пределах от 0 до -5 градусов. При этом в последующие пятницу и субботу будет немного теплее – от +1 до -4. Вот только сохранится метель, сильный ветер и местами на дорогах гололедица.