В Набережных Челнах перекроют движение к мосту в Замелекесье

Мост будет крепиться на четыре опоры и два пролетных строения. Фото: nabchelny.ru

В Набережных Челнах продолжается масштабное строительство моста в районе Замелекесья. На данный момент объем выполненных работ составляет 25%. Сообщает пресс-служба администрации города.

При этом было принято решение о перекрытии движения по дороге со стороны Замелекесья и поселка ГЭС. Власти города подчеркнули, что это вынужденная, но временная мера.

Напомним, возведение моста началось в августе 2021 года. Его проезжая часть будет поделена на четыре полосы – по две на каждой стороны движения. Мост будет крепиться на четыре опоры и два пролетных строения.

Первое из них длиной 102 метра строители зальют в декабре, а второй такой же – в марте 2022 года. По документам, строительство должно быть завершено к концу октября 2022 года, однако работы планируют завершить уже к 30 августа.