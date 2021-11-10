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Общество10 ноября 2021 15:54

Кафе и рестораны в Ульяновской области возобновят работу с 12 ноября

Обязательное условие – соблюдение формата COVID-free зон
Регина ШИГАБЕТДИНОВА
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Власти региона пересмотрели решение после переоценки положения и диалога с предпринимателями

Власти региона пересмотрели решение после переоценки положения и диалога с предпринимателями

Фото: Иван МАКЕЕВ

В Ульяновской области досрочно сняли запрет на работу кафе и ресторанов. Они смогут открыться с 12 ноября. Об этом в своем Instagram сообщил губернатор области Алексей Русских.

Ранее из-за сложной эпидситуации нерабочие дни данных организаций продлили до 15 ноября. Однако власти региона пересмотрели решение после переоценки положения и диалога с предпринимателями.

Алексей Русских отметил, что каждый день простоя ухудшает ситуацию как для экономики, так и для семей работников этой сферы.

Заведения общепита возобновляют работу при обязательном соблюдении формата COVID-free зон. В частности, посетителей пускают только при предъявлении справки или QR-кода о вакцинации или о перенесённом заболевании, либо отрицательного ПЦР-теста. Залы можно заполнять только на 50%. Также не менее 80% работников должны быть вакцинированы от коронавируса.