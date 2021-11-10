В Ульяновске водоснабжение станет подорожает на 20%

В результате таких изменений только на ремонт сетей водоснабжения власти города смогут ежегодно вкладывать до 300 миллионов рублей Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Депутаты Гордумы Ульяновска обратились в региональное агентство по регулированию цен и тарифов с просьбой о пересмотре размера оплаты населения за коммунальные услуги. Согласно этому, в частности, с 1 июля 2022 года тариф на водоснабжение в областном центре должен увеличиться на 20%, а на теплоснабжение – на 6%.

На такое повышение пришлось пойти из-за увеличения объема расходов на ремонт городских сетей трубопроводов. В настоящее время их износ составляет 70%. Ежегодно на них собираются тратить до 300 миллионов рублей.