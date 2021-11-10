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Происшествия10 ноября 2021 12:39

Объявленного в розыск полицией Набережных Челнов члена ИГИЛ* задержали по пути в Гватемалу

Владимир Таранец был пойман в аэропорту Колумбии
Олег ЛУГОВОЙ
Олег ЛУГОВОЙ
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Колумбийская полиция связалась с российскими коллегами по вопросу экстрадиции задержанного.

Колумбийская полиция связалась с российскими коллегами по вопросу экстрадиции задержанного.

Фото: скриншот

В аэропорту Боготы колумбийские правоохранители задержали члена ИГИЛ* из Набережных Челнов Владимира Таранца. Он пытался улететь в Гватемалу, сообщил гендиректор местной полиции Хорхе Луис Варгас.

- Гражданин России Владимир Таранец, известный по прозвищу «Али Али», указнный властями его страны как на члена террористической группировки был пойман в аэропорту Эль-Дорадо, - написал Варгас в своем Твиттере.

Отметим, по данным МВД Татарстана, в международный розыск мужчину объявила полиция Набережных Челнов. Их колумбийские коллеги готова начать процесс экстрадиции Таранца в Россию.

*запрещенная в России международная террористическая организация.