В Татарстане за прошедшие сутки выявили 242 новых случая коронавируса

Более половины новых зараженных живут в Казани. Фото: Олег УКЛАДОВ

В республике за прошедшие сутки было зарегистрировано 242 новых случая заражения коронавирусом, два из них являются завозными, а 240 – контактными, сообщает Минздрав Татарстана.

- В этот раз было госпитализирован 70 человек, остальные 172 пациента получают лечение на дому, - также отметили в ведомстве.

В плане географии распространения инфекции на территории Татарстана больше всего за указанные сутки новых случаев коронавируса было зафиксировано в Казани – 141 случай, в Чистопольском районе – 25 случаев, а также в Набережных Челнах – 17 случаев.

Всего в республики с начала пандемии коронавирус обнаружили у 32 898 человек, 26 241 из которых, в том числе и 165 человек за прошедшие сутки, смогли победить болезнь, а 1 078 скончались от инфекции.