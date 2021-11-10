В Татарстане из-за гибели подростка и рабочего в траншее задержали директора стройфирмы

Когда обвалился грунт, на краю траншеи стояли люди. Фото: МЧС Татарстана

По факту гибели 14-летнего подростка и 21-летнего парня в траншее коттеджного поселка «Брайт Парк» в Казани – их засыпало землей, возбудили уголовное дело по статье «нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц». Спустя несколько дней после этого стало известно о первом и, видимо, единственном подозреваемом.

- Задержан 42-летний директор ООО «Ирбис». Следствие уже обратилось в суд с ходатайством об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу, - сообщили в следственном комитете Татарстана.

Напомним, трагедия произошла 4 ноября. В тот день во время рытья траншеи для ливневой канализации экскаватором-погрузчиком, произошло обрушение грунта. На ее краю в этот момент стояли 21-летний парень и 14-летний мальчик. Они упали вниз и их засыпало землей. В итоге подросток и взрослый рабочий погибли.

Как установило следствие, субподрядная организация ООО «Ирбис» не имел соответствующего ордера на выполнение земляных работ. Нет в стройфирме и ответственного за это инженерно-технического работника.

- На допросе задержанный директор ООО «Ирбис» свою причастность к совершению преступления не признал и представил имеющие признаки фальсификации документы о переложении своих обязанностей на другого сотрудника, - отметили в следственном комитете Татарстана.