В Набережных Челнах началось строительство дома с индивидуальным отоплением

Предполагаемая общая площадь жилья – более 1,2 тысячи квадратных метров Фото: Михаил ФРОЛОВ

Государственный жилищный фонд Татарстана начал строительство многоквартирного дома с индивидуальным отоплением. Он расположен в деревне Малая Шильна Тукаевского района республики. В нем разместят 24 квартиры. Сообщает пресс-служба ведомства.

16 квартир четырехэтажного дома будут однокомнатными, четыре –двухкомнатные и четыре – трехкомнатные. Предполагаемая общая площадь жилья – более 1,2 тысячи квадратных метров.

Квартиры предоставят в чистовой отделке. В них установят двухконтурные газовые котлы, сантехнику, газовые плиты, датчики пожарной сигнализации, а также счетчики учета воды, электроэнергии и автоматические газоанализаторы.