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Спорт10 ноября 2021 10:09

Четверых баскетболистов УНИКСа пригласили в сборную России

Команда начинает подготовку к отборочному туру чемпионата Европы-2022
Регина ШИГАБЕТДИНОВА
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Тренировочный сбор игроков начнется 18 ноября. Фото: minsport.tatarstan.ru

Тренировочный сбор игроков начнется 18 ноября. Фото: minsport.tatarstan.ru

В расширенный состав сборной России по баскетболу вошли сразу четыре игрока УНИКСа. В матчах отборочного тура чемпионата Европы-2022 команда сыграет с Италией и Исландией. Сообщает пресс-служба Минспорта Татарстана.

В заявку национальной команды включили защитников Вячеслава Зайцева и Артема Комолова, а также форвардов Евгения Валиева и Георгия Жбанова. Тренировочный сбор игроков начнется 18 ноября.

Под предводительством нового главного тренера Зорана Лукича сборная России проведет две домашние игры в Санкт-Петербурге. 26 ноября команда встретится со сборной Италии, а 29 ноября – со сборной Исландии.