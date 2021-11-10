В Казани из-за ковидных ограничений ежедневно на продажу выставляют до 10 ресторанов

Рестораторы выразили надежду, что привычный ритм вернется после получения большинством жителей города QR-кодов Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Казани предприниматели ежедневно выставляют на продажу до 10 ресторанов. Они терпят большие финансовые потери из-за введенных ограничений, поэтому заведения общепита уже не в состоянии функционировать. В нерабочие дни рестораны остались без 60% выручки, а общее ее падение составляет 70%. Такие данные предоставила для ТАСС исполнительный директор Ассоциации рестораторов и отельеров Татарстана.

В городе уже есть закрытые организации, хотя зачастую юридически это не всегда заметно. Меняется только владелец, а юрлицо и ресторан остаются.

В Ассоциации выразили надежду, что привычный ритм вернется после получения большинством жителей города QR-кодов. Рестораторы также не забывают о возможных мерах поддержки от правительства России и республики. Они отмечают, что при продлении ограничений рестораны просто не продержатся.