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Общество10 ноября 2021 9:41

В Казани из-за ковидных ограничений ежедневно на продажу выставляют до 10 ресторанов

Падение выручки составляет 70%
Регина ШИГАБЕТДИНОВА
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Рестораторы выразили надежду, что привычный ритм вернется после получения большинством жителей города QR-кодов

Рестораторы выразили надежду, что привычный ритм вернется после получения большинством жителей города QR-кодов

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Казани предприниматели ежедневно выставляют на продажу до 10 ресторанов. Они терпят большие финансовые потери из-за введенных ограничений, поэтому заведения общепита уже не в состоянии функционировать. В нерабочие дни рестораны остались без 60% выручки, а общее ее падение составляет 70%. Такие данные предоставила для ТАСС исполнительный директор Ассоциации рестораторов и отельеров Татарстана.

В городе уже есть закрытые организации, хотя зачастую юридически это не всегда заметно. Меняется только владелец, а юрлицо и ресторан остаются.

В Ассоциации выразили надежду, что привычный ритм вернется после получения большинством жителей города QR-кодов. Рестораторы также не забывают о возможных мерах поддержки от правительства России и республики. Они отмечают, что при продлении ограничений рестораны просто не продержатся.