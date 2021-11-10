Роспотребнадзор Татарстана начинает проверки на предприятиях Набережных Челнов

Первыми проверят предприятия, где число работников, привившихся первым компонентом, не достигло порога в 80% Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

10 ноября в предприятиях Набережных Челнов запускаются проверки регионального Роспотребнадзора. Проверяющие будут выяснять, кто из сотрудников не прошел и первый этап вакцинации. Об этом со слов главного санитарного врача города Ильгизяра Бариева сообщает портал Chelny-biz.ru

Специалисты в первую очередь посетят с проверкой те компании, чьи сотрудники чаще всех контактируют с людьми. В тот же список вошли предприятия, где число работников, привившихся первым компонентом, не достигло порога в 80%.

Невакцинированных сотрудников отправят на дистант либо в неоплачиваемый отпуск. Таким людям также грозит штраф в размере 15-40 тысяч рублей. Для индивидуальных предпринимателей и должностных лиц эта сумма составляет от 50 до 150 тысяч рублей или приостановление деятельности сроком на три месяца. Для юридических лиц размер штрафа варьируется от 200 до 500 тысяч рублей или так же закрытие на три месяца.