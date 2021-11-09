10 ноября в Казани прогнозируют гололедицу и сильный ветер

МЧС России по Татарстану рекомендует татарстанцам в случае сильного ветра по возможности не выходить из зданий и не оставлять без присмотра детей, а также закрыть окна, убрать с балконов предметы, которые могут упасть наружу. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

10 ноября Гидрометцентр Татарстана прогнозирует в Казани ухудшение погодных условий: гололедицу, сильный ветер и метель.

Так, ночью температура воздуха в Казани составит от –2 до –4 градусов, в низких местах – от –4 до –6 градусов, днем 10 ноября – от 0 до –2 градусов. В целом по республике минимальная температура воздуха ночью и утром составит от –2 до –7 градусов, днем – от 0 до –4 градусов