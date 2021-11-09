17 пассажиров без масок выявили во время рейда в казанских троллейбусах

Всего с начала ноября выявлено 275 пассажиров без средств индивидуальной защиты, высажено 66 человек. Фото: Алексей БУЛАТОВ

9 ноябрям на остановке «Станция метро Габдуллы Тукая» в Казани прошел очередной рейд по выявлению пассажиров без масок. Об этом сообщает пресс-служба мэрии города.

За время рейда было проверено порядка 20 троллейбусов, в которых обнаружено 50 пассажиров без масок. 33 человека после замечания проверяющих сразу же надели средства индивидуальной защиты, еще 17 пассажирам пришлось покинуть троллейбус из-за отсутствия масок либо отказа их надевать.

Всего с начала ноября выявлено 275 пассажиров без средств индивидуальной защиты, высажено 66 человек.