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Происшествия9 ноября 2021 18:39

19 жителей Зеленодольска будут судить за массовую драку около кафе

Перед судом не предстанут только двое участников этой потасовки – они скрылись от правоохранителей и были объявлены в федеральный розыск
Олег ЛУГОВОЙ
Олег ЛУГОВОЙ
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Только двое из них находятся под подпиской о невыезде, остальные - под стражей.

Только двое из них находятся под подпиской о невыезде, остальные - под стражей.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Завершено расследование уголовного дела, возбужденного по статье «хулиганство, совершенное с применением предметов, используемых в качестве оружия, организованной группой». На скамье подсудимых в скором времени окажутся 19 жителей Зеленодольска в возрасте от 18 до 28 лет, сообщает прокуратура Татарстана.

- На время следствия двоих обвиняемых оставили под подпиской о невыезде, а остальных заключили под стражу. Еще двоих подозреваемых задержать не удалось, их объявили в федеральный розыск, - также отметили в надзорном ведомстве.

Как следует из материалов уголовного дела, в ночь на 9 января возле кафе на улице Сайдашева в Зеленодольске произошла массовая драка. В ней приняли участие не менее 30 человек - члены местных преступных группировок. Во время потасовки в ход пошли металлические прутья.

По версии следствия, причиной конфликта стала ссора двух молодых людей, каждый из которых вызвал себе на подмогу друзей.