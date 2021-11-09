19 жителей Зеленодольска будут судить за массовую драку около кафе

Только двое из них находятся под подпиской о невыезде, остальные - под стражей. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Завершено расследование уголовного дела, возбужденного по статье «хулиганство, совершенное с применением предметов, используемых в качестве оружия, организованной группой». На скамье подсудимых в скором времени окажутся 19 жителей Зеленодольска в возрасте от 18 до 28 лет, сообщает прокуратура Татарстана.

- На время следствия двоих обвиняемых оставили под подпиской о невыезде, а остальных заключили под стражу. Еще двоих подозреваемых задержать не удалось, их объявили в федеральный розыск, - также отметили в надзорном ведомстве.

Как следует из материалов уголовного дела, в ночь на 9 января возле кафе на улице Сайдашева в Зеленодольске произошла массовая драка. В ней приняли участие не менее 30 человек - члены местных преступных группировок. Во время потасовки в ход пошли металлические прутья.

По версии следствия, причиной конфликта стала ссора двух молодых людей, каждый из которых вызвал себе на подмогу друзей.