В Татарстане подтвердили еще 9 смертей от коронавируса

Причины смерти были установлены в результате патологоанатомической экспертизы. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

9 ноября в Татарстане в результате патологоанатомической экспертизы были подтверждены еще девять смертей от коронавируса, сообщает Минздрав республики.

Так, очередными жертвами инфекции стали 74-х, 72-х, 80-ти и 83-х летние женщины, а также 76-ти, 80-ти, 85-ти, 60-ти и 91 летние мужчины. Таким образом, число летальных исходов инфекции в республике возросло до 1 078.

Отметим, что только за прошедшие сутки в Татарстане выявили 252 новых случаев коронавируса. А всего он был обнаружен у 32 656 человек, 26 076 из них смогли выздороветь.