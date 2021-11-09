Депутата Набережных Челнов суд оштрафовал за незаконный пикет против обязательной вакцинации

Суд посчитал, что народный избранник виновна. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Набережных Челнах суд признал городского депутата Татьяну Гурьеву виновной в административном правонарушении – проведение несанкционированного пикета против обязательной вакцинации.

Напомним, сначала мероприятие было одобрено местными властями, а после отменено по причинам вводимых коронавиурсных ограничений. Сама Гурьева утверждает, что пикет не проводила, а просто пришла, чтобы сказать людям об отмене мероприятия.

Однако это в итоге не спасло ее от штрафа в размере 20 тысяч рублей.