Депутата Набережных Челнов суд оштрафовал за незаконный пикет против обязательной вакцинации

Суд посчитал, что народный избранник виновна.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Набережных Челнах суд признал городского депутата Татьяну Гурьеву виновной в административном правонарушении – проведение несанкционированного пикета против обязательной вакцинации.
Напомним, сначала мероприятие было одобрено местными властями, а после отменено по причинам вводимых коронавиурсных ограничений. Сама Гурьева утверждает, что пикет не проводила, а просто пришла, чтобы сказать людям об отмене мероприятия.
Однако это в итоге не спасло ее от штрафа в размере 20 тысяч рублей.