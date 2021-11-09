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Общество9 ноября 2021 15:39

Роспотребнадзор Татарстана запускает проверки организаций на предмет отстранения непривитых сотрудников

Специалисты начнут свою работу 10 ноября
Регина ШИГАБЕТДИНОВА
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Первыми в списке будут организации, отстающие по проценту привитых

Первыми в списке будут организации, отстающие по проценту привитых

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Татарстане с 10 ноября региональный Роспотребнадзор начнет масштабную проверку. Специалисты будут выяснять, отстранены ли от работы невакцинированные сотрудники организаций республики. Об этом сообщила замглавы управления Любовь Авдонина.

По постановлению, до 9 ноября отдельные категории граждан должны были получить хотя бы первый компонент вакцины. А до 7 декабря они должны завершить курс вакцинации полностью. В противном случае их отстранят от работы.

Авдонина уточнила, что в ведомстве решили дать сутки руководителям организаций и предприятий для решения со списком отстраняемых сотрудников. Первая волна проверок с 10 ноября выявит только наличие или отсутствие первой прививки. С учетом запаса времени до декабря, региональный Роспотребнадзор проверит работодателей по всей республике.

Первыми в списке будут организации, отстающие по проценту привитых. Их ведомство определит через внутренние информационные системы.