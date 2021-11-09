КПРФ не поддержит законопроект Госдумы об упразднении должности президента Татарстана

Рассмотрение законопроекта назначено на 9 ноября текущего года Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

9 ноября Госдума рассмотрит законопроект об унификации должностей глав регионов. Стало известно, что фракция одной из партий не намерена поддерживать его. Об этом в своем Instagram заявил депутат от Татарстана Артем Прокофьев.

Парламентарий заявил, что депутаты от КПРФ решили голосовать против данного законопроекта, который в том числе предусматривает ликвидацию должности президента региона. По словам Прокофьева, законопроект ущемляет права регионов и вводит в стране элементы унитарного государства.

Напомним, Госсовет Татарстана единогласно проголосовал против указанного законопроекта, предложив депутатам Госдумы от региона поступить так же. Позже в Кремле обозначили позицию Госсовета Татарстана лишь мнением, не фиксирующимся де-юре. Однако заверили, что оно будет учтено.