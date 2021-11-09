Между аэропортами Казани и Бегишево планируется построить скоростную железную дорогу

Реализация проекта начнется в 2027 году Фото: Евгения ГУСЕВА

В Татарстане планируется соединение аэропортов Казани и Бегишево новой скоростной железной дорогой. Об этом со ссылкой на главу Минтранса республики Фарита Ханифова сообщает «Татар-информ».

Так, министр отметил, что в Татарстане не раз поднимался вопрос о том, как проложить железную дорогу, которая свяжет Казань с Альметьевском и Набережными Челнами. Ханифов сообщил, что правление РЖД уже приняло документ о строительстве скоростного ж/д пути по указанному маршруту и реализация проекта должна начаться в 2027 году. Отмечается, что время в пути между аэропортами в итоге должно составить 1 час 15 минут.