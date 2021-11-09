Казань
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Казань
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Казань
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество9 ноября 2021 12:26

В Ульяновске могут ввести QR-коды в общественном транспорте

Мэр города Дмитрий Вавилин распорядился изучить опыт Татарстана, который одним из первых решил ввести данные меры
Регина ШИГАБЕТДИНОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Дмитрий Вавилин поручил узнать, как система QR-кодов физически реализуется в Татарстане

Дмитрий Вавилин поручил узнать, как система QR-кодов физически реализуется в Татарстане

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Власти Ульяновска рассматривают вопрос введения системы QR-кодов в общественном транспорте. В этот вторник, 9 ноября, на заседании по комплексному развитию областного центра мэр города Дмитрий Вавилин поручил изучить опыт Татарстана, который одним из первых решил ввести данные меры.

На такой шаг в Ульяновске готовы тоже пойти из-за того, что многие пассажиры не соблюдают масочный режим в трамваях, троллейбусах и автобусах.

Вавилин отметил, что горожане носят маски на подбородках, а лицо закрывают, только когда в салоне общественного транспорта появляются контролеры.

Также градоначальник распорядился вернуть практику составления протоколов на нарушителей масочного режима, выявленных через камеры в транспорте.

Напомним, что в ближайшее время в Татарстане в общественный транспорт будут пускать только по QR-коду.