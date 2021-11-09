В Ульяновске могут ввести QR-коды в общественном транспорте

Дмитрий Вавилин поручил узнать, как система QR-кодов физически реализуется в Татарстане
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Власти Ульяновска рассматривают вопрос введения системы QR-кодов в общественном транспорте. В этот вторник, 9 ноября, на заседании по комплексному развитию областного центра мэр города Дмитрий Вавилин поручил изучить опыт Татарстана, который одним из первых решил ввести данные меры.
На такой шаг в Ульяновске готовы тоже пойти из-за того, что многие пассажиры не соблюдают масочный режим в трамваях, троллейбусах и автобусах.
Вавилин отметил, что горожане носят маски на подбородках, а лицо закрывают, только когда в салоне общественного транспорта появляются контролеры.
Также градоначальник распорядился вернуть практику составления протоколов на нарушителей масочного режима, выявленных через камеры в транспорте.
Напомним, что в ближайшее время в Татарстане в общественный транспорт будут пускать только по QR-коду.