В Ульяновске могут ввести QR-коды в общественном транспорте

Дмитрий Вавилин поручил узнать, как система QR-кодов физически реализуется в Татарстане Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Власти Ульяновска рассматривают вопрос введения системы QR-кодов в общественном транспорте. В этот вторник, 9 ноября, на заседании по комплексному развитию областного центра мэр города Дмитрий Вавилин поручил изучить опыт Татарстана, который одним из первых решил ввести данные меры.

На такой шаг в Ульяновске готовы тоже пойти из-за того, что многие пассажиры не соблюдают масочный режим в трамваях, троллейбусах и автобусах.

Вавилин отметил, что горожане носят маски на подбородках, а лицо закрывают, только когда в салоне общественного транспорта появляются контролеры.

Также градоначальник распорядился вернуть практику составления протоколов на нарушителей масочного режима, выявленных через камеры в транспорте.

Напомним, что в ближайшее время в Татарстане в общественный транспорт будут пускать только по QR-коду.