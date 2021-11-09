Только за одни сутки в Татарстане зафиксировали 252 новых случая коронавируса

В этот раз пришлось госпитализировать 46 зараженных. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В республике за прошедшие сутки выявили 252 новых случая заражения коронавирусом, шесть из них являются завозными, а 246 – контактными, сообщили 9 ноября в Минздраве Татарстана.

Там также отметили, что в этот раз госпитализация понадобилась 46 заболевшим, остальные – 206 пациентов, получают лечение на дому.

В антилидерах по суточному приросту заболевших по-прежнему Казань. Там за указанные сутки зарегистрировано 167 новых случаев коронавируса, после идут Набережные Челны – 16 случаев.

Отметим, что с начала пандемии в Татарстане инфекция была обнаружена у 32 656 человек, 26 076 из которых смогли выздороветь, в том числе и 128 человек за прошедшие сутки, а 1 069 скончались в результате болезни.