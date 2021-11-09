В Набережных Челнах капремонт многоквартирных домов за 1,5 миллиарда рублей перешел на заключительную стадию

В рамках капремонта обновлены 144 многоквартирных дома Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Набережных Челнах завершается масштабный капитальный ремонт в 144 многоквартирных домах. Стоимость обновления составила около 1,5 миллиарда рублей. Об этом сообщили на аппаратном совещании руководства города.

В настоящее время ремонт выполнен на 99,3%. Исполнители сдают документацию, получают оплату. В исполкоме города заверили, что сроки всех работ соблюдены, вопросов со стороны ЖКХ нет.

На совещании также отметили, что в текущем году капитальный ремонт домов в Набережных Челнах прошел более оперативно.