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Общество9 ноября 2021 10:44

В Набережных Челнах капремонт многоквартирных домов за 1,5 миллиарда рублей перешел на заключительную стадию

По срокам работы должны завершиться до 20 ноября
Регина ШИГАБЕТДИНОВА
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В рамках капремонта обновлены 144 многоквартирных дома

В рамках капремонта обновлены 144 многоквартирных дома

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Набережных Челнах завершается масштабный капитальный ремонт в 144 многоквартирных домах. Стоимость обновления составила около 1,5 миллиарда рублей. Об этом сообщили на аппаратном совещании руководства города.

В настоящее время ремонт выполнен на 99,3%. Исполнители сдают документацию, получают оплату. В исполкоме города заверили, что сроки всех работ соблюдены, вопросов со стороны ЖКХ нет.

На совещании также отметили, что в текущем году капитальный ремонт домов в Набережных Челнах прошел более оперативно.