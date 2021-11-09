Власти Казани выделят 33,3 миллиона рублей на новогодние сладости для детей

Новогодние подарки будут направлены в 335 детских садов и 160 школ города Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Новогодние сладости для детей обойдутся властям Казани в 33,3 миллиона рублей. Тендер на такую сумму опубликован на сайте госзакупок.

В техзадании отмечено, что на эти средства подрядчик должен подготовить 153 486 новогодних подарков. В составе – 20 видов сладостей, в том числе конфеты, шоколад, печенье, зефир, сок, вафли и мармелад.

В качестве основного дизайна упаковки подарков выбран отрывной календарь. На нем также напечатают тематические стихи на русском и на татарском языках. Срок поставки – с 1 по 30 декабря.

Новогодние подарки будут направлены в 335 детских садов и 160 школ города.