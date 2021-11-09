В столице Татарстана планируют начать производство аэротакси

В настоящее время проект проходит тестирование Фото: Андрей АБРАМОВ

В Казани планируется открытие промышленного производства аэротакси. Реализация проекта назначена на 2025 год. Об этом с ТАСС поделился гендиректор компании по созданию дронов-такси Hover Александр Атаманов.

Он сообщил, что в компании планируется создание совместного предприятия. В качестве площадок производства рассматриваются в том числе предприятия из промышленного комплекса в Казани.

Летающие машины можно будет предоставлять агрегаторам услуг по аналогии с известным сервисом такси. Также рассматривается вариант использования их в качестве городского транспорта и воздушной скорой помощи.

В настоящее время проект проходит тестирование. Стоимость поездки на аэротакси может составить около 200 рублей за километр.