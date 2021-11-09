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Общество9 ноября 2021 8:21

В Набережных Челнах участок под объекты физкультуры и спорта стал лотом в 2,5 миллиона рублей

Он расположен на площади 3,2 тысячи квадратных метров
Регина ШИГАБЕТДИНОВА
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Участок предусмотрен для размещения объектов физической культуры и спорта

Участок предусмотрен для размещения объектов физической культуры и спорта

Фото: Дмитрий Ахмадуллин

В Набережных Челнах выставлен на аукцион земельный участок между храмом Серафима Саровского и рестораном быстрого питания. Стоимость составляет 2,5 миллиона рублей. Сообщает портал Chelny-biz.ru.

Площадь участка – 3,2 тысячи квадратных метров. Он предусмотрен для размещения объектов физической культуры и спорта. Предыдущий владелец планировал построить здесь спортивно-торговый комплекс с подземным этажом под паркинг. Однако из-за расположения большого количества сетей под пустырем территорию не получилось освоить полноценно.