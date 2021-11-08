Нападающий «Ак Барса» будет капитаном сборной России на Кубке Карьяла

Кубок «Карьялы» пройдет в Хельсинки с 11 по 14 ноября. Фото: ak-bars.ru

Нападающий казанского «Ак Барса» Дмитрий Воронков будет капитаном сборной России на Кубке Карьяла, который пройдет в Хельсинки с 11 по 14 ноября. Марат Хуснутдинов из СКА и Александр Никишин из «Спартака» будут ассистентами. Об этом сообщил исполняющий обязанности главного тренера сборной России Олег Браташ.

Дмитрий Воронков провёл в этом сезоне 26 матчей в КХЛ, в которых забросил 3 шайбы и отдал 4 голевые передачи с коэффициентом полезности 5.