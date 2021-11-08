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Спорт8 ноября 2021 18:02

Нападающий «Ак Барса» будет капитаном сборной России на Кубке Карьяла

Об этом сообщил и.о. главного тренера российской сборной Олег Браташ
Инзиля ШАКИРОВА
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Кубок «Карьялы» пройдет в Хельсинки с 11 по 14 ноября. Фото: ak-bars.ru

Кубок «Карьялы» пройдет в Хельсинки с 11 по 14 ноября. Фото: ak-bars.ru

Нападающий казанского «Ак Барса» Дмитрий Воронков будет капитаном сборной России на Кубке Карьяла, который пройдет в Хельсинки с 11 по 14 ноября. Марат Хуснутдинов из СКА и Александр Никишин из «Спартака» будут ассистентами. Об этом сообщил исполняющий обязанности главного тренера сборной России Олег Браташ.

Дмитрий Воронков провёл в этом сезоне 26 матчей в КХЛ, в которых забросил 3 шайбы и отдал 4 голевые передачи с коэффициентом полезности 5.