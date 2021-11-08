В нерабочие дни МФЦ Татарстана предоставили более 93 тысяч услуг

Наиболее массовое обращение за этой услугой в период нерабочих дней наблюдалось 1 ноября. Фото: Иван МАКЕЕВ

Многофункциональный центр Татарстана за время нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября предоставил жителям республики более 93 тысяч услуг. Об этом сообщает пресс-служба МФЦ в республике.

43 тысячи обращений поступило для подтверждения учетной записи ЕСИА, чтобы получить сертификат о вакцинации. Наиболее массовое обращение за этой услугой в период нерабочих дней наблюдалось 1 ноября, когда было подано более 8 тысяч заявлений.

Напомним, с введением QR-кодов многофункциональные центры в Татарстане перешли на усиленный режим работы.