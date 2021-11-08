На этой неделе в Татарстане ожидается снег и похолодание до -9 градусов

9 ноября в регионе еще сохранится относительно теплая погода, однако 10 числа ожидается понижение температуры ночью -6 градусов. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

На этой неделе в Татарстане ожидается резкое понижение температуры. Об этом сообщает Гидрометцентр республики.

9 ноября в регионе еще сохранится относительно теплая погода, однако 10 числа ожидается понижение температуры ночью до -1..-6 градусов. Днем столбики поднимутся лишь до 0 градусов.

В четверг, 11-го ноября, ночью и утром благодаря антициклону сохранится малооблачная погода с температурой воздуха от 4 до 9 градусов мороза. На западе республики пройдет мокрый снег, там потеплеет до +1, -4 градусов.

В пятницу и субботу, 12 и 13 ноября, в Татарстане ожидается снег. Температура воздуха составит от 0 до -5 градусов ночью и от +1 до -2 градусов днем.