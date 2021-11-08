И.о главы Нижнекамского района Рамиль Муллин поручил закрывать ТЦ из-за нарушений режима QR-кодов

Местную полицию попросили более внимательнее относиться к таким нарушениям. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В этот понедельник, 8 ноября, на аппаратном совещании в администрации Нижнекамского района и.о. главы местного Исполкома Рамиль Муллин отреагировал на недавний «захват» одного из ТЦ, куда «антиваксеры» пропускали посетителей без проверки QR-кодов. Он поручил при выявлении таких нарушений антиковдиных мер закрывать торговые комплексы.

- Прошу управление МВД по Нижнекамскому району более внимательно отнестись к соблюдению порядка на объектах. Если мы один торговый центр закроем из-за несоблюдения правил, то ничего страшного не случится, - сказал Рамиль Муллин.

Напомним, тех самых антиваксеров полиция все же нашла. Ими оказались жители Набережных Челнов – 31-летняя женщина и 39-летний мужчина. В отношении их были составлены административные протоколы по статье «Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения». Также на женщину еще составили и административный материал по статье «Самоуправство».