Вузам Татарстана настоятельно рекомендовали пускать на лекции студентов только с QR-кодом

Отметим, что решение об обязательной вакцинации от коронавируса студентов старше 18 лет и сотрудников вузов в Татарстане было принято еще летом. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Еще в субботу, 6 ноября, на республиканском совещании президент Татарстана Рустам Минниханов настоятельно рекомендовал местным вузам пускать на очные лекции студентов только при наличии у них QR-кода или медотвода от вакцинации. При этом, речи о переводе на дистант не ведется. Конкретные сроки обозначены не были. Тем временем, с 8 ноября после всех праздничных и нерабочих дней студенты начали приступать к очному обучению.

- Они думают, что они молодые, им ничего не будет. Во-первых, они других заражают. Может быть, у молодого человека болезнь проходит в легкой форме, но он представляет угрозу для людей. Он же в обществе, — сказал глава региона Рустам Минниханов.

Отметим, что решение об обязательной вакцинации от коронавируса студентов старше 18 лет и сотрудников вузов в Татарстане было принято еще летом. Тем не менее среди первых все еще отмечается низкий уровень охвата прививками.