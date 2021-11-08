В Казани вдоль речного порта построят 10-километровую набережную

Наличие данного плана, не означает моментального появления объекта. Фото: Рамиль ГАЛИ

В этот понедельник, 8 ноября, на аппаратном совещании в мэрии Казани главный архитектор города Ильсияр Тухватуллина рассказала о планах застройки территории речного порта, которую в итоге хотят превратить в жемчужину столицы Татарстана.

Так, по ее словам, сейчас разрабатывается проект планировки участка, ограниченного улицами Портовая, Меховщиков, Магистральная и Лесная Гавань. Там планируется многофункциональная застройка преимущественно средней этажности в сочетании с высотными доминантами в ключевых точках. А вдоль всего берега собираются создать непрерывную набережную протяженностью более 10 километров.

-- Проект планировки территории еще не гарантирует моментальной реализации всех решений. Одного плана мало, нужны инвестиции для строительства и четкие градостроительные решения, - сказал на все это мэр Казани Ильсур Метшин.