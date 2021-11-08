В Татарстане стартовали учения миротворческих сил ОДКБ «Нерушимое братство - 2021»

В учениях, помимо российских военнослужащих, примут участие миротворцы из пяти стран - всего около 1,8 тысячи человек. Фото: president.tatarstan.ru

В этот понедельник, 8 ноября, на полигоне Казанского высшего танкового командного училища стартовали учения миротворческих сил ОДКБ «Нерушимое братство - 2021». Для отработки совместных действий в Татарстан прибыли военнослужащие Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России и Таджикистана.

В церемонии открытия приняли участие президент Татарстана Рустам Минниханов, командующий войсками ЦВО генерал-полковник Александр Лапин и начальник объединенного штаба ОДКБ генерал-полковник Анатолий Сидоров.

- Для нейтрализации потенциальных угроз в нынешних условиях как никогда востребованы взаимодействие и сплоченность государств-членов Организации Договора о коллективной безопасности, а также динамичное наращивание союзничества в военной сфере. От нас требуется полная готовность в любой момент обеспечить безопасность и поддержать мир в наших странах, - отметил генерал-полковник Александр Лапин.

Отметим на учениях в Татарстане военнослужащие отработают вопросы планирования и проведения войсками Центрального военного округа миротворческой операции с учетом опыта, приобретенного в Сирии и Нагорном Карабахе.

Всего в них примут участие около 1,8 тысяч человек, а также порядка 300 единиц вооружения, в том числе восемь вертолетов Ми-8 и Ми-24 и два многофункциональных истребителя-бомбардировщика Су-34. Учения будут проходить с 8 по 12 ноября.