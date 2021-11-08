В Набережных Челнах во время нерабочих дней пассажиропоток снизился на 20 тысяч человек

Пассажиропоток за выходные и праздничные дни снизился с 95 тысяч до 75 тысяч человек Фото: Андрей АБРАМОВ

В общественном транспорте Набережных Челнов наблюдается резкое снижение количества пассажиров. Это связано с прошедшей нерабочей неделей. Данный вопрос обсудили на аппаратном совещании в Исполкоме города, которое прошло 8 ноября.

Так, пассажиропоток за выходные и праздничные дни снизился с 95 тысяч до 75 тысяч человек. При этом в настоящее время в городе работают 61 трамвай и 263 автобуса.

Мэр города Наиль Магдеев напомнил, что в ближайшее время местных жителей перестанут пускать в общественный транспорт без QR-кодов. В связи с этим, по его мнению, пассажиропоток восстановится, только если люди вакцинируются.