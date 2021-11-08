11 жителей Казани, которых отстранили от работы за отказ прививаться от коронавируса, обратились в суд

Исковое заявление подписали, в частности, преподаватели, инженеры, электрики и кладовщики Фото: Артем КИЛЬКИН

В Казани 11 работников подали иск в Верховный суд Татарстана с требованием отмены постановления регионального Роспотребнадзора. Они возмущены своим отстранением их от работы из-за отказа от вакцинации. Сообщает «Вечерняя Казань».

Они считают такой метод борьбы с коронавирусом незаконным. Исковое заявление подписали, в частности, преподаватели, инженеры, электрики и кладовщики.

Истцы подчеркнули, что по закону главный санитарный врач региона может вынести постановления о временном отстранении потенциальных разносчиков инфекции, но не может причислять к ним всех невакцинированных.