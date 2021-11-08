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Общество8 ноября 2021 13:07

В Набережных Челнах с 9 ноября начнут отправлять на дистант непривитых работников

В свою очередь мэр города Наиль Магдеев предупредил об ужесточении антиковидных мер
Регина ШИГАБЕТДИНОВА
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В случае если непривитые сотрудники продолжат работать, должностные лица привлекут к административной ответственности

В случае если непривитые сотрудники продолжат работать, должностные лица привлекут к административной ответственности

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

С 9 ноября в Набережных Челнах начнут проверять предприятия и организации на предмет вакцинации сотрудников от коронавируса. Плановые и внеплановые рейды пройдут в большинстве крупных трудовых коллективах.

Как отметил 8 ноября на аппаратном совещании в Исполкоме Набережных Челнов главный санитарный врач города Ильгизяр Бариев, непривитые хотя бы первым компонентом вакцины или не имеющие медотвод сотрудники должны быть отправлены на удаленную работу. Если эти меры не будут приняты, должностные лица привлекут к административной ответственности.

На это, в свою очередь, мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев подчеркнул, что послабления в отношении проверяемых предприятий недопустимы. Все предписания регионального Роспотребнадзора должны строго выполняться. Также Магдеев предупредил, что систему QR-кодов в городе ужесточат, если ситуация в ближайшее время не улучшится.