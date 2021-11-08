В Татарстане завершен ремонт дороги М-7 «Волга» - Шадки - Сауш – Шармаши

Работы по обновлению проходили на участке с 20,1 километра по 25,5 километра. Фото: mindortrans.tatarstan.ru

В Тюлячинском районе Татарстана отремонтировали автодорогу М-7 «Волга» - Шадки - Сауш – Шармаши. Дорожниками обновлен участок с 20,1 километра по 25,5 километра. Сообщает пресс-служба Миндортранса региона.

Региональная дорога проходит по нормативам 4 технической категории – две полосы движения, семиметровая ширина проезжей части. По дороге осуществляется выезд на федеральную трассу М-7 «Волга». Здесь также курсируют школьные автобусы.

Капремонт на указанном участке начался еще в 2019 году. На площади 37 979 квадратных метров был уложен верхний слой покрытия из высокопрочного асфальтобетона ЩМА-10, обочины укреплены по 1,5 метра с каждой стороны. В рамках обновления в том числе установлены 252 погонных метра барьерных ограждений, 159 сигнальных столбиков, 44 новых дорожных знака и нанесена дорожная разметка.